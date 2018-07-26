Время в Ереване: 11:07:36,   26 Июль

Бывший начальник полиции Алик Саркисян прибыл в Специальную следственную службу


Бывший начальник полиции, депутат НС Армении Алик Саркисян прибыл в Специальную следственную службу. Как сообщает Арменпресс, он отметил, что приехал для дачи показаний по делу о вымогательстве.

Отвечая на вопрос журналистов о том, участвовал ли он в деле 1-го марта, Алик Саркисян заметил, что с делом 1-го марта он не имеет никакого отношения, но он не сомневается, что дело должно быть раскрыто.

Бывший начальник полиции сказал в беседе с журналистами, что нормально относится к раскрытиям сотрудниками правоохранительных органов коррупционных дел.

«Я всегда говорил и говорю, что каждый человек должен дать ответ за свои действия, если не сегодня, то завтра», -  сказал он.


Последние новости

Все новости    

  Завтра





Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации