Бывший начальник полиции Алик Саркисян прибыл в Специальную следственную службу

Бывший начальник полиции, депутат НС Армении Алик Саркисян прибыл в Специальную следственную службу. Как сообщает Арменпресс, он отметил, что приехал для дачи показаний по делу о вымогательстве.

Отвечая на вопрос журналистов о том, участвовал ли он в деле 1-го марта, Алик Саркисян заметил, что с делом 1-го марта он не имеет никакого отношения, но он не сомневается, что дело должно быть раскрыто.

Бывший начальник полиции сказал в беседе с журналистами, что нормально относится к раскрытиям сотрудниками правоохранительных органов коррупционных дел.

«Я всегда говорил и говорю, что каждый человек должен дать ответ за свои действия, если не сегодня, то завтра», - сказал он.