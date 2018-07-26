Давайте попробуем инвестировать деньги так, чтобы они принесли добавленную стоимость: премьер-министр в Санкт-Петербурге встретился с армянскими бизнесменами

Премьер-министр Армении Никол Пашинян прибыл с рабочим визитом в Санкт-Петербург. Как сообщили Арменпресс в пресс-службе аппарата премьер-министра Армении, глава правительства встретился с несколькими десятками армянских бизнесменов из северо-западного региона России.

“Хочу пригласить всех предпринимателей в Армению для осуществления экономической деятельности. Все существовавшие ранее препятствия устранены, их больше нет. Важно отметить следующее: самым важным из этих препятствий было и местами продолжает оставаться коррупция, несмотря на то, что в целом, говорят, в Армении больше нет коррупции, однако проявляются ее остаточные явление. Уверяю вас, что сегодня ведется активная борьба против коррупции, которая будет продолжаться”, - сказал Никол Пашинян, добавив, что борьба с коррупцией связана с некоторыми компаниями, и для правительства важно, чтобы эта борьба не рассматривалась и не комментировалась в качестве кампании против бизнеса.

“Для нас важно четко обозначить эту линию, что наша борьба не может быть против бизнеса. Мы гарантируем безопасность инвестиций. Говоря это, мы подразумеваем не только то, что ни один государственный орган не сможет ликвидировать инвестиции, но также подразумеваем, что никто не может захватить себе часть вашего бизнеса, мы исключаем такие явления”, - сказал премьер-министр.

Никол Пашинян подчеркнул, что у правительства есть только одно условие в вопросе инвестиций: ожидается, что предпринимательская деятельность будет легальной.

По словам премьер-министра, государство заинтересовано в создании новых рабочих мест и увеличении государственных доходов. “Через неделю после того, как меня избрали премьер-министром, я официально заявил на встрече с бизнесменами, что отныне любой бизнес освобождается от каких-либо коррупционных обязательств. И в этом плане я исключаю любую попытку вмешательства на любом местном уровне в отношении какой-либо компании ”, - подчеркнул Никол Пашинян.

Коснувшись новой роли диаспоры, глава правительства отметил, что с конца 1980-х годов диаспора посылала Армении большие деньги в качестве благотворительности, что было очень ценно и жизненно важно для Армении. Премьер-министр поблагодарил от имени армянского народа и государства за это и добавил, что нужно сделать так, чтобы деньги были инвестированы в экономическую деятельность.

“Мы хотим создать возможность, чтобы вы приехали и вели предпринимательскую деятельность в Армении, получали прибыль и принесли выгоду народу и государству. Мы хотим, чтобы вы зарабатывали деньги в Армении, наша цель – сделать возможности зарабатывать деньги в Армении максимально широкими, а не довольствоваться узким кругом. Предпринимательское поле должно быть доступно для многих, и мы можем обеспечить это сегодня.

Мы слышим мнения о том, что бизнес взял перерыв и ждет предстоящих выборов. Хочу подчеркнуть, что изменения, которые произошли в Армении, необратимы, и в Армении отныне может функционировать только правительство, которое опирается на логику революционных ценностей, в Армении не будет контрреволюции, и я считаю себя гарантом этого. Время дорого, и я не хочу его терять”, - сказал Никол Пашинян, не исключив, что проблемы есть в законах.

Он сообщил, что сегодня правительство работает над реформой Налогового кодекса, пытаясь сделать поле честным, справедливым, а также регулировать законодательство.

Коснувшись приоритетов правительства в экономике, премьер-министр подчеркнул, что одним из них является развитие сферы высоких технологий.

“Наш общий приоритет - превратить Армению в страну высоких технологий, наша цель - способствовать созданию основанного на высоких технологиях производства. Сегодня большой интерес представляет, например, сфера производства солнечных панелей. Мы сделаем все возможное, чтобы эти заводы были построены. Второй приоритет, который находится на этапе исследований, это алмазная промышленность, обработка алмазов, которая когда-то в Армении была очень развита. Теперь мы изучаем, какие возможности существуют.

Следующим приоритетом является сельское хозяйство. Для нас очень важно новое восприятие этой области: создание тепличных хозяйств, интенсивных садов, производство противоградовых сетей имеет большое значение. Большое значение имеет также развитие экспортно-ориентированных отраслей. Следующее направление - туризм и развитие смежных отраслей. В этом случае основное внимание следует уделить экологическому сектору Армении: обеспечение экологически чистой окружающей среды и продовольствия очень важно в контексте становления Армении туристическим центром”, - сказал премьер-министр.

Обращаясь к предпринимателям, Никол Пашинян добавил, что правительство Армении не предлагает никому переводить свой капитал в Армению. “Попробуйте с безопасного для вас любого порога. Давайте попробуем инвестировать деньги не так, чтобы они тратились в потребительской логике, а так, чтобы создавали добавленную стоимость. Мы должны изменить логику благотворительности. Прославление благотворительности нужно заменить прославлением работы”, - сказал премьер-министр.

Никол Пашинян выразил уверенность в том, что у правительства Армении нет причин для неудачи. “Не будет провала, будет успех за успехом. Сегодня у Армении есть сильные позиции во внешней политике, во внутренней политике у правительства есть абсолютное доверие народа, которое мы обязательно реализуем. Я гарантирую, что премьер-министр Армении не вовлечен и не будет вовлечен в какую-либо коррупционную сделку, мы обеспечим равные условия для каждого, ваш выбор - воспользоваться этим или нет”, - сказал Никол Пашинян.

Премьер-министр также коснулся проблем в энергетической сфере, которые касаются эффективности кредитных программ, существующих тарифов, а также деятельности газозаправочных станций.

В ходе встречи премьер-министр ответил на ряд вопросов предпринимателей, которые касались развития энергетики, сельского хозяйства, инфраструктур и других сфер, создаваемых условий, возможности создания инвестиционного фонда и т.д. Группа предпринимателей подчеркнула, что намерена реализовать различные инвестиционные проекты в Армении, и добавила, что изменения, произошедшие на родине, возродили большие надежды в диаспоре. Они пожелали правительству во главе с Николом Пашиняном новых успехов во благо процветания народа.