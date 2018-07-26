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Президент Армении принял альпиниста Ара Хачатуряна и председателя армянского филиала AGBU


Президент Республики Армения Армен Саркисян принял альпиниста, члена Армянского общего благотворительного союза (AGBU) Ара Хачатуряна и председателя армянского филиала AGBU Вазгена Якубяна.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента Армении, Ара Хачатурян рассказал о своем беге ради мира, который стартовал в апреле этого года в Марселе и закончился 21 июля в Ереване. Во время марафона он пробежал 8 стран, 150 городов и преодолел 5000 километров. Он также представил свои планы на будущее.

Президент отметил, что впечатлен уникальной инициативой альпиниста и пожелал ему успехов в будущем.


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