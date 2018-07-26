Сегодня ведется активная борьба против коррупции: Никол Пашинян встретился с армянскими предпринимателями РФ

Премьер-министр Армении Никол Пашинян прибыл с рабочим визитом в Санкт-Петербург. Глава правительства встретился с десятками армянских бизнесменов из северо-западного региона России.

“Я хотел бы пригласить всех предпринимателей в Армению для осуществления экономической деятельности. Все существующие ранее препятствия устранены. Важно отметить следующее: самым важным из этих препятствий было и местами является коррупция, несмотря на то, что в Армении больше нет коррупции, однако проявляются остаточные явление. Уверяю вас, что сегодня идет активная борьба с коррупцией, которая будет продолжаться”, - сказал Никол Пашинян, добавив, что борьба с коррупцией связана с некоторыми компаниями, и для правительства важно, чтобы эта борьба не рассматривалась и не комментировалась как кампания против бизнеса.

“Для нас важно четко обозначить эту линию, что наша борьба не может быть против бизнеса. Мы гарантируем безопасность инвестиций, говоря это, мы подразумеваем не только то, что ни один государственный орган не может ликвидировать инвестиции, но также подразумеваем, что никто не может взять себе часть акций, мы исключаем такие явления”, - сказал премьер-министр, исключив возможность продолжения такого порочного стиля работы.

Никол Пашинян подчеркнул, что у правительства есть только одно условие в вопросе инвестиций: ожидается, что предпринимательская деятельность будет легальной.

По словам премьер-министра, государство заинтересовано в создании новых рабочих мест и увеличении государственных доходов. “Через неделю после того, как меня избрали премьер-министром, я официально заявил на встречах с бизнесменами, что отныне любой бизнес освобождается от каких-либо коррупционных обязательств. И в этом плане я исключаю, что на любом местном уровне в отношении какой-либо компании будет совершена попытка вмешательства”, - подчеркнул Никол Пашинян.

Коснувшись новой роли диаспоры, глава правительства отметил, что с конца 1980-х годов диаспора посылала Армении большие деньги в качестве благотворительности, что очень ценно и жизненно важно для Армении. Премьер-министр поблагодарил от имени армянского народа и государства за это и добавил, что деньги должны быть инвестированы в экономическую деятельность.

“Мы хотим создать возможность, чтобы вы приехали и работали в Армении, получили прибыль и принесли выгоду народу и государству. Мы хотим, чтобы вы зарабатывали деньги в Армении, наша цель – сделать возможности зарабатывать деньги в Армении максимально широкими, а не довольствоваться узким кругом. Предпринимательское поле должно быть доступно для многих, и мы можем обеспечить это сегодня.

Мы слышим мнения о том, что бизнес взял перерыв и ждет предстоящих выборов. Хочу подчеркнуть, что изменения, которые произошли в Армении, необратимы, и в Армении может функционировать только правительство, которое опирается на логику революционных ценностей, в Армении не будет контрреволюции, и я считаю себя гарантом этого. Время дорого, и я не хочу его терять”, - сказал Никол Пашинян, не исключив, что проблемы есть в законах.

Он сообщил, что сегодня правительство работает над реформой Налогового кодекса, пытаясь сделать поле честным, справедливым и регулировать законодательство.