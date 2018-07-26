Допрос Роберта Кочаряна завершился
Допрос второго президента Республики Армения Роберта Кочаряна в Специальной следственной службе по делу 1 марта завершился. Кочарян покинул ССС. Об этом сообщили Арменпресс в пресс-службе Специальной следственной службы.
Как сообщалось ранее, в Специальной следственной службе на данный момент находится бывший начальник Генерального штаба ВС Армении Юрий Хачатуров.
- 20:29 Бывший начальник полиции Алик Саркисян прибыл в Специальную следственную службу
- 20:22 Давайте попробуем инвестировать деньги так, чтобы они принесли добавленную стоимость: премьер-министр в Санкт-Петербурге встретился с армянскими бизнесменами
- 19:31 Президент Армении принял альпиниста Ара Хачатуряна и председателя армянского филиала AGBU
- 19:26 Никол Пашинян представил армянским предпринимателям РФ приоритеты правительства в экономике
- 18:48 Карен Маргарян выиграл золото на Юношеском чемпионате Европы по тяжелой атлетике
- 18:44 Сегодня ведется активная борьба против коррупции: Никол Пашинян встретился с армянскими предпринимателями РФ
- 18:33 Допрос Роберта Кочаряна завершился
- 17:47 Предстоящие на 27 июля мероприятия
- 17:43 Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 26-07-18
- 17:42 Азиатские индексы - 26-07-18
- 17:24 Председатель Союза дружбы Португалия-Армения рассказал о жизни армянской общины и двусторонних отношениях
- 16:38 Роберт Кочарян находится в ОСС: идет его допрос
- 16:33 Юрий Хачатуров явился на допрос в ОСС
- 16:28 Министр экономики ФРГ считает, что ЕС и США удалось избежать торговой войны
- 15:44 Асад: основная поддержка международного терроризма идет из западного мира
- 15:09 В Иране заявили, что Красное море больше небезопасно для американцев
- 14:53 Президент Армении встретился с выпускниками Школы лидерства
- 14:44 Какую цель преследовал визит вице-премьера Мирзояна в США: мнение эксперта
- 14:11 Лидеры БРИКС открыли саммит объединения с заседания в закрытом формате
- 13:58 Ереванский зоопарк продает абонемент на неограниченное посещение зоопарка в августе и сентябре этого года
- 13:35 Содержание азота и фосфора в озеро Севан в пределах нормы: министр охраны природы Армении
- 13:18 AFP: число погибших в результате серии терактов на юге Сирии превысило 240 человек
- 13:03 Фонд «Армения» предпримет необходимые реформы и осуществит более крупные и важные программы: заявление Петроса Терзяна
- 12:30 У посольства США в Пекине произошел взрыв
- 12:19 Компромиссов с коррупцией не будет: Пашинян – о военной службе детей госчиновников
- 12:11 Летний призыв будет продлен до 11-го августа
- 11:47 За Вачагана Казаряна залог внес другой человек
- 11:36 Армен Арутюнян освобожден с должности заместителя министра сельского хозяйства
- 11:29 Видеозапись допроса Роберта Кочаряна будет сделана, однако это не предполагает ее трансляцию: руководитель ОСС
- 11:22 WSJ: Юнкер после переговоров с Трампом подарил ему фотографию военного кладбища
- 11:14 Министерство здравоохранения Армении дает советы, как сопротивляться жаре
- 11:07 Отношения Армении и России должны быть без темных углов: Пашинян
- 10:50 Служба моего сына в Карабахе означает, что я ничего не пожалею для защиты страны и народа: Пашинян
- 10:31 В Японии казнили всех приговоренных к смерти членов секты "Аум Синрикё"
- 10:04 Президент Боливии обвинил США в попытке подорвать мир в Никарагуа
13:27, 21.07.2018
Просмотрели 2156 раз Арарат Мирзоян – американским армянам: у нас есть беспрецедентная возможность повысить авторитет армянского народа
16:54, 25.07.2018
Просмотрели 1792 раз Супруга премьер-министра Армении объявила о старте кампании “Женщины ради мира”
15:23, 21.07.2018
Просмотрели 1553 раз Никол Пашинян не считает безосновательным утверждения, что «пургу» в соцсетях провоцируют какие-то силы
17:42, 21.07.2018
Просмотрели 1373 раз Боевая потеря в азербайджанской армии
17:34, 20.07.2018
Просмотрели 1283 раз После переезда в правительственный дом премьер предоставил свою квартиру для проживания бездомной семье