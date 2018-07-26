Допрос Роберта Кочаряна завершился

Допрос второго президента Республики Армения Роберта Кочаряна в Специальной следственной службе по делу 1 марта завершился. Кочарян покинул ССС. Об этом сообщили Арменпресс в пресс-службе Специальной следственной службы.

Как сообщалось ранее, в Специальной следственной службе на данный момент находится бывший начальник Генерального штаба ВС Армении Юрий Хачатуров.