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Допрос Роберта Кочаряна завершился


Допрос второго президента Республики Армения Роберта Кочаряна в Специальной следственной службе по делу 1 марта завершился. Кочарян покинул ССС. Об этом сообщили Арменпресс в пресс-службе Специальной следственной службы.

Как сообщалось ранее, в Специальной следственной службе на данный момент находится бывший начальник Генерального штаба ВС Армении Юрий Хачатуров.




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