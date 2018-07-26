Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 26-07-18

ЕРЕВАН, 26 ИЮЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Как сообщили «Арменпресс» в ЦБ Армении, сегодня, 26 июля, курс доллара США вырос на 0.13 драмa и составил 481.01 драм. Курс евро вырос на 0.59 драмa и составил 563.36 драм. Курс российского рубля не изменился и снова составил 7.64 драм. Курс британского фунта вырос на 1.47 драмa и составил 634.36 драм.

ЦБ Армении установил следующие цены на драгоценные металлы:

Цена золота выросла на 53.85 драмa и составила 19044.94 драм. Цена серебра выросла на 0.92 драмa и составила 240.71 драм. Цена платины выросла на 34.44 драмa и составила 13005.92 драм.