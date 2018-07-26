Азиатские индексы - 26-07-18

ТОКИО, 26 ИЮЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 26 июля на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии снизился на 0.12% и составил 22586.87 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX вырос на 0.70% и составил 1765.78 пункта: Китайский Shanghai Composite снизился на 0.74% и составил 2882.23 пункта, а HANG SENG снизился на 0.48% и составил 28781.14 пункта.