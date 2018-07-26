Председатель Союза дружбы Португалия-Армения рассказал о жизни армянской общины и двусторонних отношениях

Недавно в Португалии состоялся Международный музыкальный фестиваль “Cistermusica” (который проводится в 27-й раз подряд), в рамках которого оркестр “Консонансия”, созданный Союзом дружбы Португалия-Армения, выступил с двумя концертами и получил высокие оценки. Как сообщил основатель Союза дружбы Португалия-Армения Ваге Мхитарян, союз продолжит проводить различные мероприятия.

Ваге Мхитарян ответил на вопросы Арменпресс:

- Вы глава Союза дружбы Португалия-Армения, что делает союз, когда он был создан?

- Союз был основан весной 2016 года. Основная задача заключается в развитии дружеских, культурных и партнерских связей между двумя народами. И представители армянской общины, и португальцы входят в состав руководящих органов союза. 26 сентября в концертном зале Фонда имени Галуста Гулбенкяна состоялась официальная презентация союза, в ходе которой были представлены видение, основные цели союза, а также состоялось первое выступление нашего концертного оркестра “Консонансия”, который состоит из армянских и португальских музыкантов. Во время фестиваля, впервые за 900 лет, армянская мелодия прозвучала в монастыре Алкобаса.

- Какова миссия союза? Какова его деятельность?

- Ключевыми целями союза являются повышение осведомленности Армении и распространение армянской культуры в Португалии, организация различных культурных мероприятий, концертов, семинаров и курсов армянского языка, которые будут способствовать признанию Армении как древней истории и богатой культуры.

- Какие мероприятия вы организовали?

- Мы организовали семинар в Международном университете Авейру, посвященный великому армянскому математику и астроному Анании Ширакаци.

На филармоническом факультете Лиссабонского университета мы представили презентацию, посвященную армянскому языку и алфавиту, в конце которой оркестр “Консонансия” представил произведения армянских композиторов.

Мы представили курс армянского языка и культуры на филологическом факультете Лиссабонского университета и с сентября будем предлагать студентам его в качестве второго иностранного языка.

Эта инициатива союза была реализована при непосредственном сотрудничестве с Фондом Галуста Гулбенкяна, министерством диаспоры Армении и Армянским виртуальным колледжем AGBU.

Мы начали переговоры, чтобы преподавать португальский язык в Армении. Возможно, преподавание начнется с осени 2019 года. Есть несколько других инициатив, которые обсуждаются.

- Каких результатов Вы достигли?

- То, что я перечислил, впервые инициируется в Португалии, и это, естественно, большое удовольствие для всех нас, для португальской общественности, которая проявляет большой интерес к этим событиям и Армении.

- Насколько деятельность союза способствует сохранению армянской идентичности, распространению армянской культуры или репатриации армян?

- Армянская община Португалии является одной из самых богатых общин Европы, где проживает около 80 армян. Конечно, все мероприятия, организованные союзом, приветствуются с большим энтузиазмом, и армяне в них участвуют с удовольствием. Эти события помогают нам, особенно родившемуся здесь поколению, сохранить нашу национальность и связь с нашей родиной.