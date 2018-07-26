Асад: основная поддержка международного терроризма идет из западного мира

Основная поддержка международного терроризма сегодня осуществляется из западного мира, который таким образом пытается получить контроль над небольшими странами. Как передает Арменпресс, об этом заявил в четверг президент Сирии Башар Асад на встрече с семьями российских военнослужащих, погибших при выполнении боевых задач на территории САР.

"Основная поддержка международного терроризма сегодня идет из западного мира. Они пытаются завладеть небольшими странами с помощью терроризма", - привел с закрытой для прессы части встречи слова Асада депутат, координатор группы Госдумы по связям с парламентом Сирии Дмитрий Саблин.

"То же самое происходит с небольшими странами вокруг России", - процитировал парламентарий сирийского лидера. "Ваши отцы, сыновья, мужья совершили не только личный геройский поступок, они внесли вклад в установление нового справедливого миропорядка", - добавил руководитель САР.

По мнению Асада, Россия "имеет высокие моральные принципы, и все это не нравится ее врагам, которые чужды морали". "Павшие герои делают страну сильной. Погибшие сирийские солдаты сделали Сирию сильной", - продолжил он. Президент также обратил внимание, что государства "разрушаются, когда дети страны бегут из нее и не защищают ее".