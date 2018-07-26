Лидеры БРИКС открыли саммит объединения с заседания в закрытом формате

Президент России Владимир Путин прибыл в международный конференц-центр Sandton в Йоханнесбурге, где проходят мероприятия юбилейного, десятого, саммита БРИКС (Бразилия, РФ, Индия, Китай, ЮАР). Встреча началась с церемонии совместного фотографирования лидеров объединения. После церемонии началось заседание глав БРИКС в узком составе в закрытом для прессы формате. Во время этой беседы предполагается обмен мнениями по вопросам сохранения центральной роли ООН в международных делах и открытой многосторонней торговой системы на основе норм и принципов Всемирной торговой организации, обеспечения глобальной информационной безопасности, противодействия терроризму и экстремизму, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Затем мероприятие продолжится в расширенном формате.

Кроме того, как сообщал ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков, ожидается, что главы государств обсудят шаги по дальнейшему совершенствованию деятельности БРИКС, развитие сотрудничества по таким приоритетным направлениям, как политика и безопасность, торговля, экономика и финансы, культурно-гуманитарные связи.

Главным документом саммита станет Йоханнесбургская декларация.