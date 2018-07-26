Ереванский зоопарк продает абонемент на неограниченное посещение зоопарка в августе и сентябре этого года

Ереванский зоопарк делает своим посетителям очередной подарок. Заплатив всего 5000 драмов, граждане смогут получить постоянный абонемент на неограниченное посещение зоопарка в августе и сентябре этого года для всех членов семьи – 2 взрослых и 2 детей.

Как передает «Арменпресс», Ереванский зоопарк дает право на бесплатное посещение детям до 3 лет, лицам старше 70 лет, инвалидам, групповым экскурсиям детей из приграничных районов.

Групповым экскурсиям детей из учебных заведений дается скидка – им предоставляетя минимальный тариф в размере 200 драмов.

Как сообщалось ранее, Ереванский зоопарк встречает посетителей в совершенно новых, удобных и современных условиях.26-го мая открылся очередной сезон.Как сообщает пресс-служба мэрии, полностью реализованы работы в рамках второго этапа программы по реконструкции и развитию зоопарка. Сегодня в парке преобладают большие и просторные вольеры, обеспечивая более естественную среду для животных.В результате реализованных за 2016-2018гг. работ, был сдан в эксплуатацию новый вольер (5550кв.м) для волков и медведей, площадь которого в 5 раз больше прежней. Были построены также две смотровые площадки, где одновременно могут находиться около 30 посетителей. Построен новый вольер для львов, площадью в 2950 кв.м. Здесь также работают 2 смотровые площадки, где одновременно могут находиться около 80 посетителей. Создана также специальная зона, площадью в 120кв.м, для непосредственного общения с животными. Построен также карантинный центр временного содержания животных. Ответственные лица отметили, что в рамках программы на левой стороне главной дороги парка вместо разрушенных строений построены новые вольеры и осуществлены работы по благоустройству, укладке асфальта и озеленению. Программа по реконструкции и развитию парка была начата еще в 2012 году, первый этап которой был завершен в 2015 году, и принимая во внимание результат проделанных работ и отклик жителей, мэрия Еревана инициировала работы второго этапа, которые начались в 2016 году."Ереванский зоопарк для нас является одной из визитных карточек столицы, и у этой успешно реализованной нами за эти годы программы была одна цель-сделать эту зону отдыха комфортной и соответствующей современным международным стандартам", - отметил мэр Еревана Тарон Маркарян.По его словам, соответствующий международным стандартам Ереванский зоопарк становится ведущим региональным центром, принимающим посетителей в течении всего года."Эту нашу очередную успешную программу мы также посвящаем 2800-летию основания Еревана",-отметил мэр столицы.Маркарян добавил также, что в ближайшем будущем планируется начать третий этап программы, в завершении которого парк будет полностью реконструирован."В рамках третьего этапа мы полностью доведем до конца программу по реконструкции и развитию зоопарка, и в результате сможем с уверенностью сказать, что Республика Армения, город Ереван имеют представительный зоопарк, который может успешно конкурировать почти со всеми зоопарками мира. Мы поставили перед нами также задачу-дополнить парк новыми видами животных", - отметил Маркарян.Ереванский государственный зоопарк был основан в 1941 году.