AFP: число погибших в результате серии терактов на юге Сирии превысило 240 человек

Число погибших в результате серии терактов, произошедших в среду в провинции Эс-Сувейда на юге Сирии, достигло 246. Как передает Арменпресс, об этом сообщило в четверг агентство France-Presse (AFP) со ссылкой на базирующуюся в Лондоне неправительственную организацию "Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека".

По данным организации, теракты произошли на территории, находящейся под контролем правительства Сирии, число жертв может возрасти. Среди погибших 135 человек составляют мирные жители, остальные были военнослужащими армии и бойцами проправительственного ополчения.

Ранее сообщалось, что в результате взрывов в Эс-Сувейде погибли 215 человек.

Сначала мощный взрыв прогремел в районе рынка Сук-эль-Ходра в административном центре провинции, городе Эс-Сувейда (92 км от Дамаска). Затем поступили сведения о взрыве в районе Эль-Мусаллех. Теракты сопровождались нападением боевиков на населенные пункты в окрестностях города.

Ответственность за взрывы взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).