У посольства США в Пекине произошел взрыв

Очевидцы сообщили в четверг о взрыве, прогремевшем возле здания визового центра посольства США в Пекине. Как передает Арменпресс, об этом проинформировало агентство Associated Press.

Как сообщает корреспондент ТАСС с места событий, по предварительной информации, в результате взрыва никто не пострадал. В настоящее время на месте инцидента находится от шести до десяти полицейских автомобилей, усилена охрана дипмиссии. Полиция не разрешает фотографировать и снимать видео места ЧП.

Вместе с тем, по свидетельству корреспондента, визовый центр при посольстве США уже возобновил свою работу. Следов взрыва не наблюдается. Задымление в воздухе отсутствует.

Ранее, как сообщила газета Global Times, полиция задержала рядом со зданием посольства США женщину, которая попыталась совершить самосожжение.

Полиция Пекина заявила, что у посольства США в четверг взорвалась петарда. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление правоохранительных органов Китая.

В результате взрыва петарды 26-летний мужчина получил травму руки. Он задержан как подозреваемый, сообщила полиция. Кроме него никто не пострадал.



