Время в Ереване: 11:07:36,   26 Июль

Компромиссов с коррупцией не будет: Пашинян – о военной службе детей госчиновников


Правительство Армении будет последовательно бороться с злоупотреблениями в области военного призыва. Как передает «Арменпресс», об этом на заседании правительства Армении заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, комментируя вопрос о военной службе детей госчиновников.

«Обсуждается вопрос, изучается ли эта тема. Эту тему изучают полиция, СНБ, генпрокуратура. Процесс не ограничится одним призывом. К сожалению, в этой сфере все еще есть злоупотребления, поразительные, если учесть условия в нашей стране. Правительство Армении будет последовательно бороться с злоупотреблениями в области военного призыва»,- сказал он.

По его словам, удивительно, что после стольких заявлений инциденты в этой сфере все еще имеют место. «Пусть никто не думает, что мы остановимся. Компромиссов с коррупцией не будет»,- сказал Никол Пашинян.


Последние новости

Все новости    

  Завтра





Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации