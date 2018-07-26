Компромиссов с коррупцией не будет: Пашинян – о военной службе детей госчиновников

Правительство Армении будет последовательно бороться с злоупотреблениями в области военного призыва. Как передает «Арменпресс», об этом на заседании правительства Армении заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, комментируя вопрос о военной службе детей госчиновников.

«Обсуждается вопрос, изучается ли эта тема. Эту тему изучают полиция, СНБ, генпрокуратура. Процесс не ограничится одним призывом. К сожалению, в этой сфере все еще есть злоупотребления, поразительные, если учесть условия в нашей стране. Правительство Армении будет последовательно бороться с злоупотреблениями в области военного призыва»,- сказал он.

По его словам, удивительно, что после стольких заявлений инциденты в этой сфере все еще имеют место. «Пусть никто не думает, что мы остановимся. Компромиссов с коррупцией не будет»,- сказал Никол Пашинян.