Летний призыв будет продлен до 11-го августа
В связи с необходимостью обеспечить проведение мероприятий по организации летнего призыва и предоставления отсрочек, правительство Армении приняло соответствующее решение.
Как передает «Арменпресс», летний призыв будет продлен до 11-го августа, соответственно, министрам здравоохранения и образования поручено обеспечить проведение медкомиссий и прочих сопутствующих призыву оргмероприятий. В то же время, демобилизация прежнего призыва будет завершена к 31-му июля.Решением правительства Армении некоторые юбоши, особо проявившие себя в областях культуры и спорта, получили отсрочки.
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