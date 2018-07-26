За Вачагана Казаряна залог внес другой человек

другой человек. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами сказал руководитель Особой следственной службы Армении Сасун Хачатрян. По его словам:

"Залог Казарян внес не сам, за него это сделал другой человек. Имени его я не запомнил, потому что это неизвестный в обществе человек", — заявил он.

В рамках уголовного дела, расследуемого Специальной следственной службой, Вачагану Казаряну было выдвинуто обвинение по части 2-й статьи 314.3 (Незаконное обогащение) и по части 1-й статьи 310.1 (Незаконное участие в предпринимательской деятельности) за совершение общественно опасных поступков. 27-го июня следователем было представлено ходатайство в суд общей юрисдикции для избрания ареста в качестве меры пресечения. 28-го июня ходатайство было удовлетворено, Казарян был арестован. 24 июля стало известно, что Казарян внес залог в 1 млрд. драмов (порядка $2 млн.), а мера пресечения в виде ареста будет заменена на подписку о невыезде.

25 июня Казарян был задержан, когда выходил из банка с портфелем, полным денег. У него нашли 123 тысячи долларов и 436 миллионов драмов (904 тысячи долларов). При обыске в доме Казарянов, у его супруги нашли 35 миллионов драмов (72,5 тысячи долларов), 1,11 миллиона долларов и 230,5 тысячи евро. А в принадлежащем Казаряну "Янс Клубе" нашли свыше полутора миллионов долларов наличными.

Вачагану Казаряну было предъявлено уголовное обвинение в незаконном обогащении. 24 июля Казарян был освобожден из-под стражи под залог в один миллиард драмов (более двух миллионов долларов).