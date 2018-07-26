Видеозапись допроса Роберта Кочаряна будет сделана, однако это не предполагает ее трансляцию: руководитель ОСС

Видеозапись допроса Роберта Кочаряна будет сделана и приложена к уголовному делу. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами сказал руководитель Особой следственной службы Армении Сасун Хачатрян. По его словам, это отнюдь не предполагает ее трансляцию. "Вопрос видеозаписи допроса экс-президента Роберта Кочаряна решает орган, осуществляющий производство дела. Видеозапись станет составляющей частью следственного мероприятия. Но даже если запись будет сделана – это не означает, что она будет опубликована", - сказал он.



По словам Хачатряна, сделанная запись будет прикреплена к уголовному делу.

Руководитель Особой следственной службы Армении Сасун Хачатрян не пожелал сообщить, кто будет допрашивать Кочаряна, чтобы защитить данную персону от излишнего внимания общества.

На вопрос, есть ли основания для предъявления Кочаряну обвинения, он также не пожелал ответить. «Если материалами уголовного дела будет обоснована чья-либо вина, он, безусловно, будеы подвергнут ответственности»,- сказал он.

Как сообщалось ранее, в данный момент Роберт Кочарян – не в Армении, однако 26-го июля он явится на допрос по делу 1-го марта в ОСС Армении.

В беседе с «Арменпресс»руководитель офиса Роберта Кочаряна Виктор Согомонян сказал, что его последнее заявление остается в силе. «В данный момент Роберт Кочарян – не в Армении, однако все сказанное мною остается в силе. В назначенный день он будет в Армен ии и примет участие в допросе»,- сказал он.

Что касается видеозаписи допроса, то, по словам Согомоняна, это вопрос технический, он пока обсуждается.

Ранее руководитель офиса второго президента Армении Роберта Кочаряна Виктор Согомонян опубликовал ответное письмо на повестку, полученную из ОСС Армении, с приглашением Роберту Кочаряну для дачи свидетельских показаний.

Второй президент Армении Роберт Кочарян получил из Особой следственной службы повестку для дачи свидетельских показаний. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами сказал руководитель офиса второго президента Виктор Согомонян.

По его словам, приглашение было на тот же день, когда оно было получено – в 15:30 часов 6 июля. «Роберт Кочарян возвратится не ранее, чем 25 июля 2018 г. По возвращении он готов ответить на вопросы ОСС. Если до 25 июля возникнет необходимость, президент Кочарян готов ответить письменно или посредством систем связи», - подчеркнул Согомонян.

Он также отметил, что они предлагают сделать полную запись беседы, чтобы в случае необходимости опубликовать. Согомонян отметил, что у Кочаряна нет проблем с дачей показаний.

Напомним, что ССС заинтересовалась Робертом Кочаряном в рамках дела о событиях 1 марта 2008 г.

Ранее начальник ОСС СК Армении Сасун Хачатрян, подтвердил, что второй президент Республики Армения Роберт Кочарян вызван на допрос по уголовному делу о событиях, которые произошли в Ереване с 1 марта по 2 марта 2008 года. Ему было отправлено соответствующее уведомление. Роберт Кочарян также приглашен на допрос в качестве свидетеля.

«Будем приглашать всех тех, кто может сообщить какие-то сведения о событиях 1-го марта, мы не ограничены и не связаны именами или должностями»,- сказал он.

3-го июля 2018 года руководитель следственной группы по делу о 1-м марта 2008 года возбудил уголовное дело по ст.300.1 УК Армении – по факту насильственного свержения конституционного строя руководящим лицом исполнительной власти – министром обороны, и рядом других лиц, в период с 23-го февраля по 2-е марта 2008 года. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью ОСС Армении.

Это уголовное дело объединено с расследуемым уголовным делом о событиях 1-го марта.

На основании достаточных доказательств было принято решение о привлечении Микаэла Арутюняна по делу о 1-м марта в качестве обвиняемого за то, что, войдя в сговор с другими лицами, он сверг конституционный строй.

В частности, президенсткие выборы 19-го февраля 2008 года прошли с такими нарушениями, что, по широкому общественному мнению, лишило народ права на свободные выборы,

Многими общественными организациями, правозащитниками и гражданами эти нарушения приписываются сторонникам тогдашнего перзидента Роберта Кочаряна и премьер-министра – кандидата в президенты, Сержа Саргсяна. Это вызвало гнев граждан, и с 20-го февраля в Ереване начались многотысячные акции протеста. Их усиление вызвало тревогу власти, и, после безуспешных призывов прекратить мирные акции протеста, ряд высокопоставленных представителей власти, в том числе, министр обороны Микаэл Арутюнян, осуществили действия, направленные на насильственное свержение конституционного строя, что выразилось фактической отменой норм конституционного права, отраженных в статьях 1- 5 и первой части ст. 6 Конституции Армении.

Кроме того, министр обороны Микаэл Арутюнян нарушил ст. 8.2; 55 Конституции Армении о применении ВС Армении.

Министр обороны Микаэл Арутюнян и ряд высокопоставленных представителей власти, в том числе, в нарушение Конституции Армении, ввели в стране военное положение, применили ВС в политических вопросах, против мирных граждан.

Обвиняемый Микаэл Арутюнян объявлен в розыск, в суд представлено ходатайство о его аресте. Расследование продолжается.