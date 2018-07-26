WSJ: Юнкер после переговоров с Трампом подарил ему фотографию военного кладбища

Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер подарил президенту США Дональду Трампу фотографию с изображением военного кладбища в Люксембурге по завершении переговоров по вопросам торговли. Как передает Арменпресс, об этом сообщает в четверг газета The Wall Street Journal.

"Дорогой Дональд, давайте будем помнить нашу общую историю", - подписал фотографию Юнкер.

По информации издания, военное кладбище на фотографии находится в родном для главы Еврокомиссии Люксембурге. На нем похоронен американский генерал Джордж Паттон, который во время Второй Мировой войны командовал военным контингентом США во Франции и Германии, отмечает The Wall Street Journal.

Ранее в среду власти США и ЕС пришли к соглашению о начале работы над отменой взаимных пошлин и торговых барьеров. Об этом Трамп заявил после переговоров с Юнкером. Он также отметил, что США и ЕС создадут рабочую группу по решению вопросов в торговой сфере и оценке существующих тарифов, которая будет работать "во благо обеих сторон".