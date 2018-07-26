Отношения Армении и России должны быть без темных углов: Пашинян

Премьер-министр Армении Никол Пашинян дал интервью главному редактору р/с «Эхо Москвы» Алексею Венедиктову, в котором были затронуты вопросы карабахского конфликта и готовности армянской стороны к его мирному урегулированию, отношений Армении и РФ и пр.

Как передает «Арменпресс», Венедиктов, в частности, спросил Пашиняна – о том, каким Пашинян представлял Владимира Путина, легче или тяжелее в общении, армянский премьер сказал: "Ну, я представлял его, честно говоря, тяжелее".

По признанию Пашиняна, прямота и искренность Путина стали для него приятным сюрпризом.

"Для меня стало очень приятным сюрпризом, что он -Владимир Путин,очень прямой и искренний человек. Что устраивает меня в наших отношениях? То, что мы обо всем говорим прямо и искренне. После своего последнего визита в Москву я сказал, что наши отношения, отношения между Арменией и Россией, не должны иметь темных углов", — сказал армянский лидер.

По его словам, это не значит, что главы двух государств во всем будут всегда согласны, но это означает, что они будут искренни друг с другом. "Я думаю, что это самая большая дружба, когда два государства, два человека смотрят друг другу в глаза и разговаривают прямо, искренне и честно", — отметил Пашинян.



О своей беседе с Путиным Пашинян рассказал следующее:

« Я сказал, что сейчас в нашем регионе очень напряженная ситуация. Я имел в виду агрессивную политику Азербайджана. И есть очень большая вероятность войны. И я сказал, что мы должны быть готовы к войне.

Но я сказал другое. Что я и все армяне, и все в Армении уверены, что у России есть все средства не допустить виток новой эскалации в нашем регионе и придержать Азербайджан от нападения на Армению и на Карабах. И после этого я сказал «Я не могу поверить, я не могу поверить, что Россия не использует эти возможности, чтобы предотвратить войну». Я сказал, что у России есть все рычаги, все возможности, чтобы не допустить войну, и я не могу никак поверить, что наш стратегический партнер, наш многовековой брат и наш многовековой друг допустит войну. Я не могу этому поверить.

А.Венедиктов― А почему возник такой разговор? Потому что Россия продает оружие Азербайджану? Вы говорили об этом с Путиным?

Н.Пашинян― Да, говорил.

А.Венедиктов― Ну, он вам сказал «Это бизнес», наверное?

Н.Пашинян― Ну, что мы говорили…

А.Венедиктов― Нет, я про смысл. Я не про цитату.

Н.Пашинян― Ну, смысл – я думаю, что этот разговор публично позиции двух стран были озвучены, и я не хотел бы сейчас раскрыть нюансы нашего разговора.

А.Венедиктов― Смотрите, господин премьер. Я пытаюсь понять, каким образом Россия может, как вы говорите, сдержать Азербайджан? Я понимаю эмбарго на оружие.

Н.Пашинян― Не-не, это…

А.Венедиктов― Это другое.

Н.Пашинян― Эмбарго на оружие – это другой разговор, и этот разговор мы будем продолжать не только с Россией, но и с Белоруссией, с нашими другими партнерами по ОДКБ. Потому что мы являемся членами общей Организации безопасности. Но на данный момент моей пресс-конференции я имел в виду политическое, геополитическое, экономическое и чисто влияние России, возможное влияние России на наш регион. И я думаю, что да, есть у России все рычаги, чтобы не допустить войну, и я верю и не могу поверить, что Россия откажется использовать эти рычаги, чтобы предотвратить войну».

Кроме того, разговор зашел о 102-й российской военной базе в Гюмри. Нахождение российской базы в Гюмри соответствует национальным интересам страны, сказал премьер-министр Армении Никол Пашинян.



"Она очень важная часть системы безопасности республики Армения. Потому что у нас есть договоры, и по этим договорам эта военная база имеет конкретные обязательства", — сказал Пашинян.

По словам премьера, это не значит, что нет никаких проблем с деятельностью военной базы. Но существование 102-й российской военной базы в Армении соответствует национальным интересам республики.

"Это соответствует не моим представлениям и представлениям того или иного правительства. Это соответствует национальным интересам республики Армения – это ясно всем", — сказал премьер.

Премьер-министр коснулся также вопроса российских пограничников. По его словам, они охраняют границу с Ираном и, что еще важнее – с Турцией.

"Это очень нужно Армении… Наши вооруженные силы освобождены от этого обязательства. Потому что для нас было бы большой нагрузкой взять на себя защиту такой протяженной границы", — отметил Пашинян.



О выведении российских войск речи, по его словам, не идет. Пашинян выразил сожаление, что его заявления обходят стороной некоторых политологов и экспертов.



Далее разговор затронул вопросы энергетики:

«А.Венедиктов― В этой связи возник еще один вопрос. Я когда готовился, я обратил внимание на то, что между Арменией и Европейским Союзом есть некое ратифицированное соглашение по энергетике. Вы знаете, что энергетика – серьезная история. И я задаю вам прямой вопрос про атомную станцию. Собираетесь ли вы развивать ее? Или собираетесь вы ее оставлять, или собираетесь вы ее закрывать? Поскольку Россия туда инвестирует, конечно, это вопрос опять от российского журналиста.

Н.Пашинян― Ну, конечно, мы сейчас работаем, чтобы удлинить время эксплуатации нашей атомной станции. И для Армении очень важно иметь атомную энергетику, и мы сейчас надеемся удлинить срок эксплуатации нашей атомной электростанции до 2040 года, и до этого попытаться строить новую атомную энергостанцию. И я надеюсь, что Россия нам поможет в этом вопросе. Потому что, к сожалению, на данный момент у нас недостаточно финансовых средств, чтобы мы сейчас самостоятельно начали этот процесс.

Но если наши коллеги из России помогут нам, мы с удовольствием и мы очень заинтересованы в этой теме. Мы не собираемся закрывать нашу атомную электростанцию».