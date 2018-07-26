Европейские индексы - 25-07-18

МОСКВА, 26 ИЮЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 25 июля:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX снизился на 0.87% и составил 12579.33 пункта, французский CAC 40 снизился на 0.14% и составил 5426.41 пункта, британский FTSE снизился на 0.66% и составил 7658.26 пункта, а российский RTSI снизился на 0.18% и составил 1141.70 пункта.