Армении есть что сказать и уточнить в ЕАЭС: политологи – о заседании межправительственного совета ЕАЭС

Армении есть что сказать и уточнить на заседании межправительственного совета ЕАЭС. Об этом в беседе с «Арменпресс» сказал политолог, эксперт Центра политических и международных исследований Рубен Меграбян. По его словам, эти вопросы, в основном, относятся к разнице в системах управления Армении и других стран ЕАЭС.

«Страны ЕАЭС по своим системам управления – президентские, Армения – парламентская, и тем не менее, Никол Пашинян, который до этого принял участие в саммите президентов, сейчас едет на встречу премьер-министров. Здесь есть действительно важное обстоятельство, поскольку, вы понимаете, есть многие зазоры и элементарные вопросы, оставшиеся с прошлых времен, которые армянская сторона до сих пор не может решить»,- сказал политолог, эксперт Центра политических и международных исследований Рубен Меграбян.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян поедет 26-го июля в Санкт-Петербург, где примет участие в заседании межправительственного совета ЕАЭС на уровне премьер-министров. Как передает «Арменпресс» , об этом он пишет на своей странице в Facebook.

«Как известно, после конституционных реформ премьер-министр Армении включен в ВЭС ЕАЭС на уровне руководителей стран. Этот вопрос решен де-юре, и Армению представляет здесь премьер-министр.

Однако участие в заседании межправительственного совета ЕАЭС на уровне премьер-министров пока не соответствует новой Конституции, а в условиях моего неучастия в нем работа в этом формате была бы парализована.

Еще в дни бархатной революции я заявлял, что парализовать работу ЕАЭС не является нашей целью, я принял решение ехать в Санкт-Петербург»,- пишет Пашинян.

Политолог Александр Манасян также думает, что Армении невыгодно парализовать работу ЕАЭС.

«Мы должны суметь воспользоваться теми преимуществами, которые предоставляет участие в этом альянсе. Его могут парализовать те страны, которые недовольны РФ, или же их геополитические интересы не совпадают с интересами ЕАЭС»,- сказал Манасян.

По его словам, на заседании ЕАЭС премьер-министр Армении должен, прежде всего, уточнить поле взаимоотношений РФ-Азербайджан-Армения, затем – обратиться к укреплению позиций Армении в ЕАЭС в том случае, когда члены альянса продают Азербайджану оружие.

«Беларусь, следуя примеру РФ, продает Азербайджану оружие. Это для нас неприемлемо, поскольку это ведет к эскалации напряжения в регионе. Наличие подобных противоречий неприемлемо не только для нас, но и для самого ЕАЭС, и, если ЕАЭС является состоявшейся организацией, то внутри альянса подобный стиль поведения неприемлем»,- сказал Манасян.

По его словам, на заседании следует также сказать о сдержанности стран-участниц на информационном фронте.

«Невзвешенные заявления звучат как из Москвы, из Баку, так и из других стран, что вносит напряженность в отношениях между странами-участницами ЕАЭС»,- сказал он.

По его словам, премьер-министр Армении должен обменяться мыслями по этим 3 вопросам с премьер-министрами стран-участниц ЕАЭС.

Эксперт Центра политических и международных исследований Рубен Меграбян имеет свой вариант вопросов, должных быть поднятыми на указанном заседании. По его мнению, они должны быть направлены на темы нефти и газа в отношениях Армении с РФ, а также на тему армянской железной дороги.

«Есть проблемы, связанные с нефтью и газом, которые до сих пор не решены между Арменией и РФ. Остается непонятным монополия «Газпрома» в Армении, хотя и власти говорят, что, если Иран сделает достойное предложение, в этом направлении будут предприняты шаги. Вторая проблема – ситуация с армянской железной дорогой»,- сказал он.

По его словам, какие вопросы бы ни были обсуждены, они не могут быть решены на одном заседании.