Дарить человеку здоровье - величайшая миссия: Никол Пашинян поздравил выпускников ЕГМУ

Премьер-министр Никол Пашинян присутствовал на торжественном заседании учёного совета Ереванского государственного медицинского университета имени М.Гераци. В ходе мероприятия, состоявшегося на открытом воздухе во дворе университетской клиники клинического комплекса номер 1 "Гераци", оканчивающие вуз будущие врачи, в том числе военные медики, произнесли клятву Гиппократа и получили свои дипломы.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе аппарата премьер-министра, Пашинян поздравил всех выпускников и подчеркнул: “Вы знаете, что сегодня в нашей вузовской системе существует проблема недобора, а медицинский университет - один из тех уникальных вузов, у которого нет такой проблемы. Я думаю, мы должны озвучить почему: еще со времен Советского Союза у этого вуза традиция становления международным образовательным учреждением, и радостно, что эта традиция сохранилась во время третьей республики, и теперь мы видим, что она вступила в новую фазу. Эта модель армянского вуза очень важна для организации нашей вузовской системы, я считаю, что путь интернационализации нашей системы высшего образования - это правильный путь, который нужно продолжать не только для иностранных студентов, но прежде всего для нас самих, потому что именно эта модель должна постоянно развивать, продвигать наше образование, повышать качество образования и приносить ему международное признание, заставить его быть в курсе всех международных новостей, новых технологий и разработок”.

Никол Пашинян выразил надежду, что изменения в Армении придадут новый импульс и энергию вузовской системе.

“Я считаю, что лучшими профессионалами являются те, кто выбирает профессию, основываясь не на математических, финансово-экономических расчетах, а на глубоком понимании своей миссии. По моему мнению, профессия человека - это прежде всего миссия, особенно, профессия врача. Я надеюсь, что все выпускники входят в трудовую жизнь с убеждением и верой, что они обязательно изменят мир, если не весь мир, то, по крайней мере, медицинский, здравоохранительный мир, по крайней мере, тот рабочий мир, в котором они живут. В конечном счете, дарить человеку счастье и здоровье - величайшая человеческая миссия, и я надеюсь, что ничто не отвлечет наших сегодняшних выпускников от этой миссии - ни богатства, ни деньги, ни удовольствия. Я убежден, что если они будут верны своей миссии, то они получат все это. Надеюсь, они будут работать так, на той плоскости, где отношения регулируются не только и не столько уставом, сколько отношениями человека с самим собой, своей совестью и миссией. Я верю в вашу миссию, я верю в нашу миссию, я верю в нашу общую победу”, - сказал премьер-министр Пашинян.

В 2017-2018 учебном году ЕГМУ окончил 1001 студент, 45 из них окончили вуз с красным дипломом, а 24 - военные врачи.