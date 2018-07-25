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Специалисты РХБ защиты российской военной базы в Армении проведут разведку назначенного района в условиях высокогорья


Военнослужащие подразделения радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) российской военной базы в Армении в рамках проведения планового тактического учения провели разведку в назначенном районе горной местности на предмет обнаружения отравляющих веществ.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Южного военного округа, также специалистам предстоит выполнить нормативы по тактико-специальной, огневой подготовке и вождению в колоннах разведывательных химических машин шестого поколения РХМ-6 в высокогорных условиях.

В зонах условного химического и радиационного заражения местности военнослужащие будут отбирать пробы грунта, растительности и воды для обнаружения источников радиоактивного излучения и выявления типов отравляющих веществ.

На тактическое учение в составе военной базы ЮВО в Закавказье привлечено более 3 тыс. военнослужащих и задействовано 500 единиц военной техники.

 




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