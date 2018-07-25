Президент Армении посетил Дом кино

Президент Армении Армен Саркисян вместе с супругой Нуне Саркисян 25 июля посетил Союз кинематографистов Армении (Дом кино), ознакомились с текущей деятельностью союза, а также с проектом создания киномузея – армянского Синематека.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента Армении, в сопровождении председателя союза Арутюна Хачатряна президенд побывал на территории будущего музея, посетил недавно отремонтированный Большой зал Дома кино, после чего встретился с членами координационного комитета по строительству музея. На встрече были представлены план, концепция и цели проекта Синематека. Было отмечено, что киномузей будет не только собирать, сохранять и показывать армянское наследие, но также будет иметь современную музейную инфраструктуру - образовательные и научные компоненты, а также будет служить культурным и туристическим центром.

Собеседники также затронули вопросы, связанные с реализацией проекта, перспективами развития современной армянской кинематографии. Президент также сделал заметку на стене знаменитого камина.