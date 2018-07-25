Число жертв терактов в Сирии превысило 180 человек

По меньшей мере 183 человека погибли в среду в результате серии терактов в провинции Эс-Сувейда на юге Сирии. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал Al Hadath со ссылкой на базирующуюся в Лондоне неправительственную организацию "Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека".

Ранее сообщалось, что в результате случившегося погибли более 150 человек.

Мощный взрыв прогремел в среду в районе овощного рынка Сук-эль-Ходра в городе Эс-Сувейда (92 км от Дамаска) - административном центре одноименной провинции. Затем поступили сведения о взрыве в районе Эль-Мусаллех. Теракты сопровождались нападением боевиков на населенные пункты в окрестностях города.

Ответственность за атаки взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство".