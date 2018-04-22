Предстоящие на 26 июля мероприятия
21:19, Июль 25, 2018
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- 21:46 Президент Армении посетил Дом кино
- 21:35 Число жертв терактов в Сирии превысило 180 человек
- 21:26 Торговые войны могут замедлить рост мирового ВВП в 2019 году до 2,8%
- 21:19 Предстоящие на 26 июля мероприятия
- 20:51 У президента большие ожидания от Дома кино
- 20:20 Премьер-министру представили процесс организации 17-го саммита глав государств и правительств стран Франкофонии
- 19:16 Президент Армении посетил центр-музей Гранта Матевосяна
- 19:13 Премьер-министр Армении примет участие в заседании Евразийского межправительственного совета
- 18:04 В Ленинградской области РФ утонул армянский школьник
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- 17:46 Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 25-07-18
- 17:44 Азиатские индексы - 25-07-18
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- 17:26 Президент Республики Армения принял делегацию Европейского банка реконструкции и развития
- 17:19 Срок полномочий председателя КРОУ Армении Роберта Назаряна истек 1 июля: новых кандидатов пока нет
- 17:00 Никол влюбился в меня с первого взгляда, а я… немного позже: супруга Пашиняна рассказала «Экспресс газете» о семье, работе и мечтах
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- 16:44 Трамп: потери США в международной торговле в 2017 году составили $817 млрд
- 16:21 В Грузии столкнулись грузовик и легковой автомобиль с армянскими госномерами: пострадали граждане РФ
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- 15:05 AFP: киношколу режиссера Люка Бессона могут закрыть
- 14:58 Программа «Шаг к дому» примет сотен юношей и девушек из диаспоры
- 14:40 Будет демонтирован 1200-метровый бетонный участок автодороги Талин – Ланджик
- 14:37 МЧС Армении призывает избегать прямых солнечных лучей
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- 14:00 СМИ: Мадуро выступает за расширение сотрудничества с Россией в военной области
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- 13:19 Двоих из пострадавших во время взрыва на улице Арташисян доставили в ожоговый центр
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