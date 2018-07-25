У президента большие ожидания от Дома кино

Президент Армении Армен Саркисян 25 июля посетил Дом кино. Армен Саркисян в сопровождении председателя Союза кинематографистов Армении Арутюна Хачатряна прошелся по Дому кино, ознакомился с будущими строительными проектами. На внутренней стене камина Дома кино есть подписи таких выдающихся людей, как Уильям Сароян, Эмир Кустурица и другие. Президент также оставил там свою подпись.

Как сообщает Арменпресс, президент написал на стене: «С великим ожиданием великого искусства».

«В конце 1980-х я был в Доме кино. Если вы хотели посмотреть кино, то могли сделать это в очень странных местах, например, в киноклубе СНБ. Там показывали западные фильмы, и иногда было трудно достать билет. Таким местом было также Дом кино, где показывали современные итальянские и французские, а иногда и американские фильмы», - сказал президент.

Армен Саркисян добавил, что в 1960-70 годах армянское кино пробудилось, и в годы Советского Союза были блестящие примеры армянского кино, которые являются классическими и их можно смотреть снова и снова.