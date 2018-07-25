Президент Армении посетил центр-музей Гранта Матевосяна

Президент Армении Армен Саркисян 25 июля посетил здание центра-музея Гранта Матевосяна, который строится в Ереване, и ознакомился со строительными работами.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента Армении, в сопровождении Давида Матевосяна, сына известного писателя, президент прошелся по зданию. Давид Матевосян представил президенту все выполненные работы, весь дизайн и концепцию центра-музея, а также его миссию.

Было отмечено, что деятельность центра-музея будет направлена на распространение и пропаганду не только литературного наследия Гранта Матевосяна, но и армянской культуры и литературы в целом.

Президент Саркисян придал большое значение работам, направленным на поддержание и распространение литературного наследия известного писателя, завершение центра-музея до 2020 года - 85-летнего юбилей писателя.

«Важно, чтобы здесь у нас был маленький Ахнизор (деревня в Армении, где родился писатель – ред.), куда можно будет приехать и ознакомиться с жизнью и деятельностью великого мастера», - сказал президент.