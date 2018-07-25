В Ленинградской области РФ утонул армянский школьник

В Волосовском районе Ленинградской области РФ на озере утонул подросток, закончивший девятый класс. Свидетелем гибели стал младший брат. Как сообщает Арменпресс, об этом рассказали сайту 47news.ru в правоохранительных органах.

Как стало известно, около девяти вечера 24 июля спасатели извлекли из оросительного пруда рядом с посёлком Молосковицы тело 16-летнего школьника. По предварительным данным, подросток купался в озере вместе с 14-летним братом. Тот рассказал полицейским, что они бросали бутылку в воду и ныряли за ней. В очередной раз вынырнув, младший брат не увидел старшего. Родители сообщили, что сыновья уехали на озеро на мопеде около шести вечера.

Семья у мальчиков полная, в поле зрения полиции не попадала. Известно, что в Россию родители с детьми приехали из Армении.