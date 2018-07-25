Предпринимается попытка найти окно для встречи Пашиняна и Трампа: посол

Предпринимается попытка найти окно для встречи премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента США Дональда Трампа. Как сообщает Арменпресс, об этом сказал на брифинге посол США в Армении Ричард Миллс. По его словам, решение о встрече на данный момент еще не принято.

"Рассматривается возможность организации встречи президента США и премьер-министра Армении в Нью-Йорке, в рамках третьей Генеральной ассамблеи ООН", - сказал он.

По словам Миллса, правительство США и посольство США в Армении удовлетворены двусторонними отношениями высокого уровня. “В течение последних шести недель президент Саркисян посетил Вашингтон, встретился с госсекретарем, первый вице-премьер посетил Соединенные Штаты, а теперь в Соединенных Штатах находится министр юстиции”, - добавил посол.

Премьер-министр посетит Нью-Йорк в сентябре.