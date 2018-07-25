Азиатские индексы - 25-07-18

ТОКИО, 25 ИЮЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 25 июля на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии вырос на 0.46% и составил 22614.25 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX вырос на 0.38% и составил 1753.48 пункта: Китайский Shanghai Composite снизился на 0.07% и составил 2903.65 пункта, а HANG SENG вырос на 0.90% и составил 28920.90 пункта.