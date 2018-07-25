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Президент Республики Армения принял делегацию Европейского банка реконструкции и развития


Президент Республики Армения Армен Саркисян 25 июля принял делегацию Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) во главе с координатором по вопросам стран Восточной Европе и Кавказа Фрэнсисом Малижем.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента Армении, приветствуя гостей, президент Саркисян отметил, что Европейский банк реконструкции и развития значительно присутствует в экономике Армении, и придал важность вкладу банка в вопросе сотрудничества между государственным и частным секторами, развития малого и среднего бизнеса.

Президент Армении и представители банка поговорили о приоритетах партнерства, текущих программах, новых возможностях расширения сотрудничества в различных областях.




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