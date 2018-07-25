Срок полномочий председателя КРОУ Армении Роберта Назаряна истек 1 июля: новых кандидатов пока нет

Срок полномочий председателя Комиссии по регулированию общественных услуг Армении Роберта Назаряна истек: он сложил свои полномочия. Как сообщили Арменпресс в пресс-службе КРОУ, срок полномочий Роберта Назаряна истек 1 июля 2018 года. Он был назначен на этот пост на пятилетний срок.

В соответствии с новой Конституцией новый председатель КРОУ будет избран Национальным Собранием по предложению премьер-министра.

«В случае выдвижения кандидатуры Роберта Назаряна он подумает об этом», - сказали в КРОУ.