Никол влюбился в меня с первого взгляда, а я… немного позже: супруга Пашиняна рассказала «Экспресс газете» о семье, работе и мечтах

Супруга премьер-министра Армении Анна Акопян очень любит армянские деревни, обожает Арцах, города Степанакерт, Шуши, церковь Гандзасар… Но по прежнему, с детства, мечтает отправиться в путешествие по Африке. Как сообщает Арменпресс, она рассказала об этом российской "Экспресс газете”.

“С Николом мы познакомились ещё в студенческие годы, когда Никол был на пятом курсе факультета журналистики Ереванского Государственного Университета (ЕГУ), а я только поступила на тот же факультет. Когда я впервые зашла в лекторий, то сразу услышала это имя – Никол Пашинян. О нем говорили все: преподаватели, декан, студенты. Им восхищались, его ставили в пример, на его работы ссылались. Никол – гордость факультета, слышала я, даже не познакомившись с героем”, - рассказывает Акопян.

К моменту знакомства с Анной в 1995 году Никол уже был состоявшимся профессионалом. Он сотрудничал с оппозиционными изданиями будучи студентом второго-третьего курсов, а к пятому стал признанной легендой ереванского журфака. Неудивительно, что в том же 1995 году его исключили из вуза за политические взгляды.

“А потом я, первокурсница, получила важное задание: написать статью в газету. Да, именно в ту, где тогда работал Никол. Я написала и принесла ее в редакцию. Так и познакомились – на рабочем месте. Никол влюбился в меня с первого взгляда, а я в него … немного позже”, - отметила Анна.

Что касается политических взглядов мужа, то Акопян отмечает, что всегда знала, что он будет в политике, и была готова пройти все сложности вместе с ним.

Сыграв свадьбу с Анной Акопян, Никол только повысил градус своей борьбы. В конце 90-х он стал известен, как самый безудержно смелый человек в своей профессии. Пашинян не боялся называть криминальные имена депутатов Нацсобрания Армении, за что был неоднократно вызван в суд по обвинению в клевете.

“Становление известной личности происходило постепенно во время революции, люди узнавали на улице, приветствовали, говорили приятные слова, и по сей день это происходит. Нам очень приятно, ответственно и эта любовь, конечно же, взаимна. После избрания моего мужа премьер-министром в целом кардинальных перемен в нашей жизни не было. Поменялось место жительства, свобода передвижения, появилась служба безопасности”, - рассказывает Анна Акопян.

Она также рассказала о своих мечтах: “Я очень люблю армянские деревни. Обожаю Арцах, города Степанакерт, Шуши, церковь Гандзасар… Но по прежнему, с детства, мечтаю отправиться в путешествие по Африке. Но сейчас я предпочитаю отдыхать в Армении, у нас большая семья и для нашей маленькой дочери очень сложно будет ездить в другие страны. На сегодняшний день я веду заинтересованную, наблюдательную жизнь. Ищу новые идеи, изучаю жизнь немного с другой стороны. Однако, как и раньше, для меня остаются важными в людях честность, свобода, доброта и справедливость”.