Трамп: потери США в международной торговле в 2017 году составили $817 млрд

Потери США в международной торговле в минувшем году составили $817 млрд. Как передает Арменпресс, об этом в среду сообщил американский президент Дональд Трамп на своей странице в Twitter.

Трамп привел торговую статистику, чтобы ответить своим политическим оппонентам, которые критикуют его за введение импортных пошлин на товары из ЕС и Китая, которые поставили США на грань торговой войны с основными партнерами.

"Каждый раз, когда я слышу, что очередной слабый политик требует прекратить торговые переговоры и отменить использование пошлин для противодействия несправедливым тарифам [в отношении США], я удивляюсь, о чем они думают? - написал Трамп. - Неужели мы будем продолжать [бездействовать] и позволим, чтобы наших фермеров и нашу страну грабили? Мы потеряли $817 млрд в торговле с другими странами в прошлом году. Никакой слабости!"

1 июня США ввели пошлины на импортируемую из стран ЕС, Канады и Мексики стальную и алюминиевую продукцию в размере 25% и 10% соответственно. Указанные страны впоследствии ввели ответные меры. ЕС, в частности, начал разбирательство в ВТО и с 22 июня ввел пошлины в 25% на ряд видов американской металлургической, машиностроительной и сельскохозяйственной продукции, суммарный объем экспорта которой составляет €2,8 млрд в год.