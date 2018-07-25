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В Грузии столкнулись грузовик и легковой автомобиль с армянскими госномерами: пострадали граждане РФ


Посольство Армении в Грузии сообщает, что 25-го июля в селе Кумиси, на расстоянии 15 км от Тбилиси, произошло ДТП, в котором столкнулись грузовик и легковой автомобиль с армянскими госномерами.

Как передает «Арменпресс», в результате инцидента пострадали пассажиры легкового автомобиля – 3 граждан РФ, россиян по национальности. Они получили легкие травмы.


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