В Йоханнесбурге открылся десятый саммит БРИКС

Десятый саммит глав государств БРИКС открылся в среду в Йоханнесбурге. Трехдневное мероприятие, в котором примут участия лидеры Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР, началось с бизнес-форума, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

С приветственным обращением к гостям форума выступил министр торговли и промышленности ЮАР Роб Дэйвис. "Бизнес-форум является платформой для демонстрации экономических достоинств [Африканского] континента, в особенности в области передовой промышленности, энергетики, технологии, транспорта, авиации, информации и коммуникаций, финансовых услуг, а также для привлечения прямых инвестиций из стран БРИКС", - подчеркнул он. Министр также отметил привлекательность африканских рынков для потенциальных инвесторов в свете создания Африканской континентальной зоны свободной торговли (АКЗСТ). Подписи под соответствующим документом поставили уже 49 из 55 государств-членов Африканского союза.

В бизнес-форуме участвуют представители правительств, деловых кругов и экспертного сообщества стран БРИКС.

Саммит продолжится встречей глав государств БРИКС 26 июля, а 27 июля к его работе присоединятся приглашенные правительством ЮАР лидеры Аргентины, Египта, Индонезии, Турции, Ямайки и ряда африканских государств. Предварительные мероприятия саммита начались 23 июля. В их числе была проведена первая встреча официальных представителей министерств иностранных дел стран БРИКС.