AFP: киношколу режиссера Люка Бессона могут закрыть

Киношкола, созданная французским режиссером, сценаристом и продюсером Люком Бессоном, может закрыться в ближайшее время. Как передает Арменпресс, об этом сообщило агентство AFP, опровергнув при этом сведения ряда СМИ о том, что расположенное под Парижем учебное заведение уже закрылось.

"Действительно, школа проходит через сложный период, но мы сейчас ведем борьбу за то, чтобы она после летнего перерыва смогла открыться в сентябре. Утверждения о том, что она якобы более не существует - это ложь", - заявил агентству Режи Лефебр, ответственный за связи с общественностью в возглавляемой Бессоном кинокомпании Europacorp.

По данным газеты Le Figaro, руководство школы, которая официально называется Ecole de la Cit ("Школа Киногородка"), еще 20 июля уволило весь персонал. Ранее был отменен вступительный экзамен в это учебное заведение.

Пройти обучение в школе, созданной Бессоном в 2012 году, можно бесплатно. На двухлетний курс, где можно освоить специальности кинорежиссера или сценариста, зачисляют порядка 60 студентов в возрасте 18-25 лет.

Основными спонсорами школы выступали частный телеканала TF1, корпорация по торговле предметами роскоши Kering и компания Transpalux, занимающаяся арендой осветительного- и электрооборудования. Учебное заведение также получало дотации от столичного региона Иль-де-Франс и Национального центра кинематографии и мультипликации (CNC).