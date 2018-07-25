Программа «Шаг к дому» примет сотен юношей и девушек из диаспоры

В программе «Шаг к дому» примут участие порядка 450 представителей армянской диаспоры из 25 стран Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами рассказали замминистра диаспоры Армении Давид Саргсян и руководитель программы Айк Енгибарян. Министерство диаспоры с 10-го по 24-е августа 2018 года реализует образовательную программу "Шаг к дому" для молодежи из армянской диаспоры в возрасте от 13-ти до 21-го года. Цель программы - ознакомить представителей диаспоры с Арменией. Программа состоит из двух составляющих компонентов - образовательного и познавательного.

"За последний месяц мы получили около 520-ти заявок для участия в программе. Больше всего заявок на участие было получено из России, Грузии и Украины", - сказал Енгибарян.

Заместитель министра диаспоры Давид Саргсян сообщил, что предварительно был объявлен конкурс среди частных компаний для организации мероприятий программы.



"В конкурсе приняли участие четыре местных компании. Мне сегодня доложили, что в конкурсе победила ООО "Lore Holding". Для нас особо важна прозрачность таких конкурсов, что должно отличать эту программу от предыдущей. Победившая компания будет заниматься организацией экскурсий, питания и лагеря в последние три дня программы", - сказал он.



Программа "Ари тун" ("Вернись домой") была разработана в 2009 году Министерством диаспоры Армении, в ней принимали участие представители армянской диаспоры от 13-ти до 20-ти лет, желающие поближе познакомиться с исторической родиной. В 2017 году в Армению приехало около тысячи молодых людей из диаспоры. 5-го июня министр диаспоры Мхитар Айрапетян объявил о временном приостановлении программы из-за высоких коррупционных рисков.

По его словам, было много желающих участвовать в программе из самой Армении или со стороны людей старше 21 года, что не соответствует требованиям программы. Говоря о семьях, принимающих у себя дома молодых представителей диаспоры, он сообщил, что Министерство диаспоры получило чуть более 160 заявок.



"Мы рассматриваем все заявки и изучаем способность этих семей приютить участников программы. Самое главное условие - возможность предоставления отдельной комнаты или отдельной кровати. Сегодня отклоненных заявок нет.



Наоборот, необходимо еще 50 семей, которые согласятся приютить у себя гостей программы", - сказал он.

По поводу приглашения одного участника погостить в семье Никола Пашиняна, Давид Саргсян сообщил, что его, вероятно, выберут жребием.