МЧС Армении призывает избегать прямых солнечных лучей

МЧС Армении предупреждает: Индекс ультрафиолетового излучения ожидается 6, во время которого рекомендуется избегать прямых солнечных лучей с 11:00 до 15:00 часов.

В северных областях Армении 26 июля во второй половине дня местами ожидаются кратковременные дожди и грозы. В остальных регионах будет наблюдаться погода без осадков. Ветер юго-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха повысится еще на насколько градусов. Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью «Армгосгидромет» МЧС Армеении, в Ереване ожидается погода без осадков. Ближайшей ночью в столице будет +22+24, завтра днем – +38+40.

Температура воздуха в регионах: в Шираке: ночью – +11+16, днем – +26+31,

горах Котайка: ночью – +11+16, днем – +26+31,

предгорьях Котайка: ночью – +20+22, днем – +36+38,

бассейне озера Севан: ночью – +11+16, днем – +26+31,

Лори: ночью – +13+18, днем – +26+31,

Тавуше: ночью – +17+20, днем – +29+33,

горах Арагацотна: ночью – +11+16, днем – +26+31,

предгорьях Арагацотна: ночью – +20+22, днем – +37+39,

Арарате: ночью – +22+25, днем – +38+40,

Армавире: ночью – +22+25, днем – +38+40,

горах Вайоц дзора: ночью – +11+16, днем – +26+31,

в предгорьях Вайоц дзора: ночью – +22+25, днем – +38+40,

долинах Сюника: ночью – +20+25, днем – +36+39,

предгорьях Сюника: ночью – +14+18, днем – +28+32,

Нагорном Карабахе: ночью – +18+23, днем – +32+37.