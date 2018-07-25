Будет демонтирован 1200-метровый бетонный участок автодороги Талин – Ланджик

1200-метровый бетонный участок автодороги Талин – Ланджик по инвестиционной программе транспортного коридора "Север – Юг", будет демонтирован. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью Министерства транспорта, связи и информационных технологий Армении.

Эксперты компании "Консорциум Спеа Индженериа Европеа и АйАрДи Инджиниеринг", осуществляющей контроль за качеством строительства Транша-3, сообщили, что экспертиза выявила несоответствие качества бетонного покрытия данного участка дороги предъявленным стандартам.

Китайская строительная компания "Синогидро Корпорейшн" признала ошибки и согласилась, что работы были проведены некачественно, сославшись на "определенные причины". Тем не менее, этот участок будет демонтирован и построена новая качественная дорога.

Китайская сторона представила министру Ашоту Овакимяну план действий, направленных на быстрое и качественное строительство дороги. Глава ведомства, в свою очередь, предупредил, что руководство страны и общественность внимательно следит за процессом, и поручил вовремя завершить строительство.

Транспортный коридор "Север – Юг" имеет для Армении стратегическое значение. Эта дорога протяженностью в 550 километров позволит обеспечить выход к Черному морю и к европейским странам, облегчая связь с Ираном и Грузией.

Армения подписала кредитное соглашение с Азиатским банком развития еще в сентябре 2009 года. Оно предусматривало, что строительство автомагистрали будет завершено к 2016 году. Однако строительные работы начались только через три года после подписания соглашения с банком.