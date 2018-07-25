В первом полугодии 2018 года существенно увеличилось число уголовных дел, расследуемых в производстве СК

В первом полугодии 2018 года существенно увеличилось число уголовных дел, расследуемых в производстве Следственного комитета РА. Ввиду этого увеличилась и нагрузка на следователей СК.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе СК Армении, согласно проведенным исследованиям, в производстве органов и подразделений Следственного комитета РА в первом полугодии 2018 года находилось 12622 уголовных дела. Этот показатель превышает число уголовных дел, находившихся в производстве Следственного комитета РА за аналогичный период последних четырех лет. Для сравнения отметим, что в первом полугодии 2017 года число уголовных дел составило 10526.

Ввиду резкого роста числа уголовных дел в производстве СК увеличилась и нагрузка на следователей. В частности, в первом полугодии 2018 года средняя нагрузка следователей составила 28 уголовных дел против 23 уголовных дел за аналогичный период 2017 года.

По результатам анализа динамики преступности выяснилось, что в наблюдаемый период, в первом полугодии 2018 года, к общему числу расследованных дел прибавилось и производство по делам о преступлениях коррупционного характера. В частности, в производстве СК находится 551 уголовное дело о преступлениях коррупционного характера, а в аналогичный период 2017 года было 332 уголовных дела.