СМИ: Мадуро выступает за расширение сотрудничества с Россией в военной области

Президент Венесуэлы Николас Мадуро высказался за расширение сотрудничества в военной области с дружественными странами, в числе которых назвал Россию, Китай, Турцию и Иран. Соответствующее заявление он сделал во вторник в морском порту Пуэрто-Кабельо (северный штат Карабобо), выступая на параде по случаю 235-й годовщины со дня рождения национального героя Симона Боливара и 195-й годовщины ВМС страны. Как передает Арменпресс со ссылкой на Тасс, об этом сообщил портал Ultimas Noticias.

"Мы возобновим сотрудничество с Россией, Китаем, с дружественными странами, с Турцией и Ираном, чтобы укрепить морскую и подводную оборону, комплексную ракетную оборону Венесуэлы" - заявил Мадуро. "Вся система, которую мы настраиваем и устанавливаем, [нацелена на то], чтобы наши морские границы никогда не были нарушены какими-либо иностранными силами", - подчеркнул президент.



