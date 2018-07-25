В ваших глазах я вижу наши будущие победы: Никол Пашинян – выпускникам военных учебных заведений

Премьер-министр Армении Никол Пашинян присутствовал на выпускном мероприятии военных учебных заведений МО Армении. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью администрации премьер-министра Армении. Премьер-министр Армении Никол Пашинян поздравил выпускников военных учебных заведений МО Армении с окончанием учебы и получением офицерских званий и лично вручил некоторым из них аттестаты.

Обращаясь к выпускникам, премьер-министр Армении Никол Пашинян сказал: «Что означает быть офицером армянской армии? Это означает посвятить жизнь защите родины, мирной жизни, спокойного сна сограждан, офицеры часто жертвуют спокойствием своих матерей и жен, временем, которое они могут посвятить своим семьям. Хочу верить, что каждого из вас этой дорогой лишений ведет осознание своей миссии. Завтра армянская армия будет не такой как вчера. Присутствие каждого из вас в рядах армии изменит ее, каждому из вас подвластно изменить многое, создать идеальные условия службы не только для себя, но и для других.

В ваших глазах я вижу наши будущие победы, я желаю вам славной службы в ВС Армении: наша цель едина, наше будущее едино, наш этот день един. Армянский народ победил в войне, армянский народ победил в построении государства, армянский народ победил в установлении своей власти в стране, и никто не может отбять эти победы – ни внутри страны, ни за ее пределами. Да здравствуют Армения, армянская армия, ВС Армении, славные солдаты и офицеры Армении!».