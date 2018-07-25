Евросоюз объявил траур по жертвам лесных пожаров в Греции

Евросоюз объявил траур в связи с гибелью десятков людей в Греции во время лесных пожаров. Перед резиденциями европейских институтов в Евроквартале приспущены флаги. Как передает Арменпресс, об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

"В течение дня 25 июля все рабочие заседания в Еврокомиссии будут начинаться с минуты молчания в связи с жертвами лесных пожаров в Греции", - сообщили ТАСС в пресс-службе ЕК. Аналогичное решение принял Европарламент.

Как сообщило во вторник со ссылкой на пожарных Афинско-Македонское агентство новостей, число жертв лесных пожаров в Греции увеличилось до 74 человек, еще 187 человек, в том числе 23 ребенка, пострадали.

В Греции с начала июля стоит жаркая погода, в последние дни столбик термометра поднимался до 38-40 градусов. В понедельник вокруг Афин возникло сразу несколько очагов пожаров, также крупные лесные пожары зафиксированы в других районах Греции - три очага в области Коринфия на полуострове Пелопоннес и близ города Ханья на острове Крит, но там они не представляют опасности для населенных пунктов.