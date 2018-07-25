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Reuters: число погибших в результате лесных пожаров в Греции достигло 79


Число погибших в результате пожаров в Греции достигло 79 человек. Как передает Арменпресс, об этом сообщило в среду агентство Reuters.

Агентство ссылается на данные, предоставленные пожарными службами страны.

Ранее власти объявили, что число погибших в результате лесных пожаров в пригородах Афин достигло 74 человек.




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