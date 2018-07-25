Установлена личность человека, совершившего близ медцентра «Эребуни» хулиганство с применением оружия

В результате необходимых следственных и иных процессуальных действий, предпринятых по расследуемому следственным отделом по административным районам Эребуни и Нубаращен следственного управления Следственного комитета РА по Еревану уголовному делу, возбужденному по факту хулиганства с применением оружия, установлена личность предполагаемого преступника, который привлечен в качестве подозреваемого.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе СК Армении, 23 июля 2018 года в ЗАО «Медцентр Эребуни» с диагнозом «огнестрельное ранение левого бедра, травматический шок» за медпомощью обратился житель Еревана(1991 года рождения).

В результате предпринятых по уголовному делу, возбужденному следственным отделом по административным районам Эребуни и Нубарашен, установлены имеющие существенное значение для дела обстоятельства, в том числе мотив конфликта, личность предполагаемого преступника, который явился в осуществляющий производство орган и дал показания относительно случившегося, а также сдал орудие преступления - оружие, стреляющее травматическими патронами.

Напомним, при осмотре места происшествия обнаружены 3 гильзы калибра 9мм., которые, по предварительному заключению эксперта, являются травматическими гильзами патрона к пистолету.

По уголовному делу назначена судебно-медицинская и судебно-криминалистическая экспертизы. Предварительное следствие продолжается.