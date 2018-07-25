Сопредседатели Минской группы ОБСЕ сделали предложение о встрече Мнацаканян- Мамедьяров: Балаян

Сопредседатели Минской группы ОБСЕ сделали предложение провести еще одну встречу министров ИД Армении и Азербайджана Мнацаканяна и Мамедьярова. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян.

«Сопредседатели Минской группы ОБСЕ сделали предложение провести еще одну встречу министров ИД Армении и Азербайджана Мнацаканяна и Мамедьярова. Мы сообщим детали о месте и времени встречи по получению соответствующей информации»,- сказал пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян.

24-го июля министр ИД Азербайджана Мамедьяров заявил, что в сентябре он планирует встретиться в Нью-Йорке с министром ИД Армении Мнацаканяном, возмпжно – на Генассамблее ООН.

Первая встреча министров ИД Армении и Азербайджана Мнацаканяна и Мамедьярова состоялась 11-го июля в Брюсселе. Встреча состоялась в присутствии сопредседателей Минской группы ОБСЕ Игоря Попова (Россия), Эндрью Шефера (США) и Стефана Висконти (Франция).