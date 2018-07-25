СМИ: по меньшей мере 28 человек погибли при взрыве в Пакистане

Число жертв взрыва в Пакистане увеличилось до 28, 40 человек получили ранения. Как передает Арменпресс со ссылкой на Тасс, об этом сообщила в среду газета The Express Tribune.

Взрыв прогремел в городе Кветта, столице провинции Белуджистан, в день выборов в Национальную ассамблею (нижнюю палату парламента). Полиция сообщила, что район происшествия оцеплен для проведения расследования.

В среду в Пакистане проводятся выборы в нижнюю палату парламента и провинциальные ассамблеи. Предвыборная кампания была омрачена многочисленными терактами и нападениями на политиков. Так, в результате теракта 13 июля на встрече избирателей в округе Мастунг погибли около 130 человек, включая кандидата в депутаты ассамблеи Белуджистана Навабзада Сираджа Раизани.