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Министерство здравоохранения Армении призывает не купаться у берегов озера Севан, поросших водорослями


Министерство здравоохранения Армении комментирует факт «цветения» некоторых участков у берегов озера Севан, поросших сине-зелеными водорослями, вследствие чего вода получила зеленоватый оттенок. Об этом «Арменпресс»  сообщили в управлении по информации и связям с общественностью Министерства здравоохранения Армении.

Сине-зеленые водоросли (cyanobacter) встречаются во всем мире. Особенно они распространены в водах, богатых питательными веществами. Некоторые виды цианобактера вырабатывают токсины, отрицательно влияющие на людей и животных. В таких водах опасно купаться, пить или заглатывать воду.

При отравлении этими токсинами возникает следующая симптоматика: одышка, раздражение глаз, сыпь, в частности – вокруг и в полости рта, раздражение кожных покровов, аллергические реакции. В случае заглатывания воды может наступить боль в желудке, тошнота, рвота, понос, температура, боль в глотке, головная боль, мышечные и суставные боли, пузырьковая сыпь в полости рта, проблемы с печенью.

Министерство здравоохранения Армении призывает:

  • не купаться у берегов озера Севан, поросших водорослями
  • запретить делать это детям
при возникновении описанной выше симптоматики немедленно обратиться к врачу.


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